Разработчики в очередной раз позаимствовали у Snapchat функцию, с помощью которой можно звонить другим подписчикам

Instagram тестирует функцию видео и голосовых звонков. Об этом сообщает TechCrunch, который обнаружил в Android-версии приложения файлы и иконки голосового и видеовызова.

Эксперты обнаружили в новой прошивке приложения новые файлы: иконки с телефонными трубками. Они считают, что администрация Instagram сейчас тестирует новые опции, однако представители соцсети не комментируют нововведение.

Ранее функция видеовызова была доступна только для прямых трансляций. Instagram позволяет людям звонить друг другу через видео в Live Stories, чтобы создать общий эфир.

По мнению экспертов, добавление голосовых и видеозвонков позволит Instagram стать лучшей альтернативой ее основному конкуренту Snapchat, запустившему функцию видеовызова в 2014 году.

Разработчики Instagram не в первый раз заимствуют функции Snapchat. В частности, cервис позволил отправлять короткие видеоклипы, которые исчезают после просмотра, а позже были созданы маски для лиц пользователей.