Ресурсам грозит блокировка на фоне скандала, разгоревшегося вокруг истории с миллиардером и Анастасией Рыбкой (Вашукевич)



РИА Новости

Разгоревшийся недавно скандал вокруг истории с миллиардером Олегом Дерипаской и Анастасией Рыбкой (Вашукевич) может стать причиной блокировки Instagram и YouTube в России, сообщают «Ведомости».

Бизнесмен подал в суд иск на публикации в Instagram и YouTube на страницах Анастасии Рыбки, на основе которых политик Алексей Навальный провел расследование. Политик рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. С ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США.

Районный суд принял иск и постановил внести в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, касающихся бизнесмена. Роскомнадзор уточнил, что у сервисов в России есть время до вечера 14 февраля, чтобы удалить все ролики и фотографии, где фигурирует бизнесмен Олег Дерипаска и Анастасия Вашукевич.

Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что, подав иск, Дерипаска добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, которые разместили у себя спорные фотографии и видео.

Такие обеспечительные меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые. Обычно сайты могут быть заблокированы еще до решения суда по существу в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместило призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Однако после выхода расследования, она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылки на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

Навальный также не стал удалять расследование ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что оспорят решение суда.

Напомним, осенью 2017 года Дерипаска подал в суд на Associated Press за статью о его сотрудничестве с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа. Однако Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск по причине недостаточной обоснованности исковых требований.