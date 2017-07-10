Немного кетчупа и горчицы, и сосиски приобретают черты популярных людей



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Хот-доги оказались огромным полем для творчества бельгийского художника Эрика Верниуве. В основе каждой его композиции – сосиска. Лидер мирового фастфуда фигурирует во всех съедобных копиях фотографий знаменитостей.

Сегодня еда – больше, чем просто еда. Фуд-стилист выбирает знаменитые фото звезд или героев кино и воссоздает их при помощи ингредиентов для хотдога.

Специально для этого художник завел инстаграм, где первое фото появилось в январе 2017 года. И вот спустя полгода сосисочного творчества в аккаунте бельгийца накопилось более сотни съедобных картин. Герои его инсталляций - актёры, музыканты, художники и персонажи культовых фильмов.

Художник признается, что его увлечение становится навязчивым: "Это становится какой-то одержимостью. Я что-то вижу и сразу думаю, смогу ли я превратить это в хот-дог?".

Но тем не менее, господин Верниуве свое увлечение искусством не считает. Скорее, это просто развлечение. Но именно это и привлекает людей в его работах.

В необычном инстаграме Эрика пока всего 1700 подписчиков, но число ценителей съедобного творчества растет с каждым днем.