Лидерами бизнеса в 2017 году стали направления телекоммуникации и системы теплоснабжения

Оценка делового климата в России иностранным бизнесом возросла до значений предкризисного 2013 года: число респондентов, отмечающих позитивную динамику, увеличилось практически в полтора раза и составило 33% в 2017 году, сообщается в исследовании, проведенном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и FleishmanHillard Vanguard/КГ «Орта».

В прошлые годы показатель был существенно ниже – 23% в 2016 году и 6% – в 2015. При этом, доля пессимистической оценки снизилась более чем в два раза и составила 22% опрошенных против 53% в 2016 году.

«Прошедший год характеризуется растущими позитивными настроениями зарубежных компаний в отношении российского бизнес-климата, что показывает проводимое уже седьмой год совместными усилиями РСПП и FleishmanHillard Vanguard/КГ «Орта» исследование по оценке иностранным бизнесом деловой среды в России. Несмотря на отдельные проблемы, прослеживаются оптимистичные настроения зарубежных инвесторов в их оценке качества взаимодействия между органами власти и бизнесом», – сообщил Александр Шохин, президент РСПП.

Иностранные инвесторы позитивно оценили целый ряд ключевых направлений российской инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности – средняя оценка выросла до рекордных за всю историю исследования 4,68 баллов из 7 возможных. При этом в 2016 году оценка составила 4,34 балла.

Лидерами в 2017 году стали такие направления как телекоммуникации (6 баллов в 2017, 5,5 баллов в 2016) и системы теплоснабжения (5,7 баллов в 2017, 4,8 баллов в 2016). Также высокие позиции заняли банковская система (5,1 балл в 2017, 4,4 балла в 2016), образовательные учреждения (5 баллов в 2017, 3,4 балла в 2016) и аэропорты (5 баллов в 2017, 5,4 балла в 2016)». Наибольшую положительную динамику продемонстрировало образование и автомобильные дороги (4,7 баллов в 2017, 3,5 баллов в 2016).

Аутсайдерами рейтинга в 2017 году стала доступная недвижимость (3,4 балла в 2017, 3,2 балла в 2016), при этом, сохранив положительную динамику. Все прочие направления, такие как биржи, системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, железные дороги, страхование, электросети и лизинговые услуги в целом оценивались респондентами выше среднего и составили не менее 4,1 балла.