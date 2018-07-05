Самые лучшие из инновационных товаров народного потребления стали обладателями заветной статуэтки и звания «Инновационный продукт года 2018». Торжественная церемония прошла на прогулочном лайнере vip-класса «River Palace», который курсировал по Москве-реке. Победители и гости торжества наслаждались роскошным обедом, восхитительными видами столицы, а так же получили сумку с товарами-победителями.
В церемонии награждения приняли участие члены экспертного совета: президент «Гильдии Маркетологов» Игорь Березин, издатель журнала «Гастроном» Наталья Чернышева, президент «Национальной торговой ассоциации» Вадим Зуйков, руководитель «Инновационного продукта» в России Светлана Гаврилова, а так же крупнейшие транснациональные и федеральные компании — производители товаров народного потребления и авторитетные СМИ.
Церемонию провел член экспертного совета премии, Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии Имиджелогии России, советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу Николас Коро.
Обладателем международной премии «Инновационный продукт года 2018 «стали следующие продукты:
Категория «Средства от кашля»
Продукт «Средство от кашля с уникальным смягчающим и успокаивающим действием»
Торговая марка Гексо Бронхо®
Категория «Слабительные средства»
Продукт: «Уникальное слабительное в формате микроклизмы для детей с первых дней жизни»
Торговая марка: Микролакс® для детей с 0 лет
Категория «Обезболивающие средства»
Продукт: «Обезболивающие средства с длительным действием»
Торговая марка: Мотрин®
Категория «Терапевтический уход за кожей»
Продукт: «Активная фармацевтическая косметика»
Торговая марка: Aveeno®
Категория «Уход за лицом»
Продукт: Средства по уходу за лицом на основе натуральных ингредиентов из коллекций — Сияние Абрикоса, Свежесть Розы
Торговая марка Le Petit Marseillais®
Категория «Гели для душа Бьюти Терапия»
Продукт: «Гели для душа для домашнего СПА-ухода»
Торговая марка: Le Petit Marseillais®
Категория «Уход за волосами»
Продукт: «Средство по уходу за волосами на основе натуральных экзотических ингредиентов»
Торговая марка: OGX®
Категория «Женские гигиенические тампоны»
Продукт: Инновационные гигиенические женские тампоны
Товарный Знак: o.b.®
Категория «Постельное белье»
За инновационное мягчение тканей Silicon finishing и рестайлинг упаковки
Торговая Марка: ВАСИЛИСА
Категория «Квас»
Торговая марка: «Милый дом»
Категория «Зубная паста»
Продукт: Мультикомпонентная черная зубная паста SPECIAL — BLACK LOTUS
Торговая марка: «SPLAT»
Категория: «Майонез»
Продукт: Майонез «Фермерский рецепт»
Торговая марка: «Ряба»
Категория «Серия средств мгновенного преображения по уходу за кожей лица»
Продукт: BEAUTY LAB
Торговая марка: Faberlic
Категория «Профессиональная гигиеническая продукция /Диспенсеры»
Продукт: система бумажных полотенец Tork PeakServe
Торговая марка: Tork
Категория «Изотермическая продукция»
Продукт: «THERMOS Smart Lid»