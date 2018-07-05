Самые лучшие из инновационных товаров народного потребления стали обладателями заветной статуэтки

Самые лучшие из инновационных товаров народного потребления стали обладателями заветной статуэтки и звания «Инновационный продукт года 2018». Торжественная церемония прошла на прогулочном лайнере vip-класса «River Palace», который курсировал по Москве-реке. Победители и гости торжества наслаждались роскошным обедом, восхитительными видами столицы, а так же получили сумку с товарами-победителями.

В церемонии награждения приняли участие члены экспертного совета: президент «Гильдии Маркетологов» Игорь Березин, издатель журнала «Гастроном» Наталья Чернышева, президент «Национальной торговой ассоциации» Вадим Зуйков, руководитель «Инновационного продукта» в России Светлана Гаврилова, а так же крупнейшие транснациональные и федеральные компании — производители товаров народного потребления и авторитетные СМИ.

Церемонию провел член экспертного совета премии, Главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии Имиджелогии России, советник Президента МТПП по маркетингу и брендингу Николас Коро.

Обладателем международной премии «Инновационный продукт года 2018 «стали следующие продукты:

Категория «Средства от кашля»

Продукт «Средство от кашля с уникальным смягчающим и успокаивающим действием»

Торговая марка Гексо Бронхо®

Категория «Слабительные средства»

Продукт: «Уникальное слабительное в формате микроклизмы для детей с первых дней жизни»

Торговая марка: Микролакс® для детей с 0 лет

Категория «Обезболивающие средства»

Продукт: «Обезболивающие средства с длительным действием»

Торговая марка: Мотрин®

Категория «Терапевтический уход за кожей»

Продукт: «Активная фармацевтическая косметика»

Торговая марка: Aveeno®

Категория «Уход за лицом»

Продукт: Средства по уходу за лицом на основе натуральных ингредиентов из коллекций — Сияние Абрикоса, Свежесть Розы

Торговая марка Le Petit Marseillais®

Категория «Гели для душа Бьюти Терапия»

Продукт: «Гели для душа для домашнего СПА-ухода»

Торговая марка: Le Petit Marseillais®

Категория «Уход за волосами»

Продукт: «Средство по уходу за волосами на основе натуральных экзотических ингредиентов»

Торговая марка: OGX®

Категория «Женские гигиенические тампоны»

Продукт: Инновационные гигиенические женские тампоны

Товарный Знак: o.b.®

Категория «Постельное белье»

За инновационное мягчение тканей Silicon finishing и рестайлинг упаковки

Торговая Марка: ВАСИЛИСА

Категория «Квас»

Торговая марка: «Милый дом»

Категория «Зубная паста»

Продукт: Мультикомпонентная черная зубная паста SPECIAL — BLACK LOTUS

Торговая марка: «SPLAT»

Категория: «Майонез»

Продукт: Майонез «Фермерский рецепт»

Торговая марка: «Ряба»

Категория «Серия средств мгновенного преображения по уходу за кожей лица»

Продукт: BEAUTY LAB

Торговая марка: Faberlic

Категория «Профессиональная гигиеническая продукция /Диспенсеры»

Продукт: система бумажных полотенец Tork PeakServe

Торговая марка: Tork

Категория «Изотермическая продукция»

Продукт: «THERMOS Smart Lid»