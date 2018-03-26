Масштабная премьера прошла в «Музее Москвы»

Агентство DEPARTAMENT совместно со студией Sila Sveta подготовили и осуществили российскую презентацию автомобиля Lamborghini SSUV Urus, которое стало одним из самых инновационных и высокотехнологичных мероприятий в истории российского промоушн.

Премьера Lamborghini Urus, автомашины принципиально нового класса — первого в мире супер-SUV, с успехом прошла в залах Музея Москвы.

Силами DEPARTAMENT на событии было организовано первое в России интерактивное шоу с кинетическими поверхностями и прочими новаторскими составными. Художественная и техническая части представления были неразрывно связаны друг с другом, отражая подход инженеров Lamborghini к созданию новой модели.

Взяв лучшее из ДНК бренда — скорость Miura, дизайн Countach, проходимость LM002, они создали нечто новое. Новыи? класс авто супер-SUV Lamborghini URUS.

Концепция вечера — уникальная технологичность для уникального авто. Сотрудники и партнеры DEPARTÁMENT организовали сложнейший монтаж, подготовили откровенно прорывной «сетап».

В премьерном шоу были задействованы: проекции на кинетические поверхности, 56 уникальных треугольников, оснащенных по периметру светодиодами (почти 300 м. световой ленты), 14 проекторов разрешения 4К.

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«Площадка «Музей Москвы» нам сразу понравилась. Однако она отчаяно не подходила для реализации нашей концепции. Нам нужны были потолки минимум 8 метров, а там — 6. Колонны повсюду закрывали обзор зрителям. Также нам не хотелось, чтобы гости мероприятия все время находились в одном пространстве без смены декораций. Но то, что казалось нам минусом, в итоге стало преимуществом! Совместно с партнерами Sila Sveta мы разработали захватывающее consumer journey. Декорации шоу были подвешены к потолку. В момент презентации автомобиля гостей пригласили на специально построенную трибуну прямо посреди зала, и между колонн в тоннель длиной 20 метров спустились с потолка кинетические экраны. Все пространтство взорвалось движением! Гости не поняли, откуда взялись декорации, заполнившие все пространство огромного зала", — рассказывает Юлия Сигунова Client Service Director и партнер агентства Departament.

При разработке технологии были учтены перспектива и угол обзора, в итоге «заиграли» все возможные поверхности площадки, от бетонных колонн до гигантских кинетических массивов: локейшн обернулся одним мультифунциональным пространством, все вокруг превратилось в единый четырехмерный оживший кадр.

Торжественныи? коктеи?ль по случаю премьеры посетили первые лица итальянской компании-производителя, а также десятки светских героев и звезд категории «Топ». Все они по достоинству оценили технологичные усилия DEPARTÁMENT.

«Спасибо российской команде за организацию невероятного ивента, прекрасную площадку и шоу — и знаете, эта презентация теперь — bench mark на автомобильном рынке», — заявил Стефано Доменикали, генеральный директор Automobili Lamborghini.