В Российском университете дружбы народов состоится XII Международная научно-практическая конференция «Рекламный вектор – 2018: время инноваций»

10−11 апреля 2018 года в Российском университете дружбы народов состоится XII Международная научно-практическая конференция «Рекламный вектор — 2018: время инноваций». Мероприятие проводится кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций Института мировой экономики и бизнеса РУДН, которая в 2017 году была признана Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) лучшей в подготовке специалистов в сфере рекламы.

«Рекламный вектор» — ежегодное место встречи экспертов коммуникационной индустрии, молодых специалистов и студентов. Это универсальная площадка для обмена опытом и совместного поиска решений отраслевых проблем. Цель конференции — исследование основных направлений развития современной рекламы и связей с общественностью, привлечение внимания общественности к рекламе и PR как к научным направлениям.

В 2018 году конференция поводится под лозунгом «Время инноваций». Неслучайно, что среди спикеров «Рекламного вектора» как известные представители коммуникационной отрасли, так и новички. Наряду с Владимиром Евстафьевым, президентом Коммуникационного Агентства «ИМА-пресс», вице-президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Александром Чумиковым, генеральным директором PR-агентства «Международный пресс-клуб. Чумиков П Р и консалтинг», председателем комитета по образованию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), перед участниками мероприятия выступит Promobot, первый на рынке абсолютно автономный «живой» робот с характером.

Помимо выступлений спикеров и мастер-классов, студенты смогут принять участие в творческом конкурсе и конкурсе научных статей. В последнем среди заявленных секций:

Маркетинговые коммуникации: проблемы и решения

Рекламная и PR-кампания: актуальные тенденции

Интернет-маркетинг: перспективы развития

В номинации творческого конкурса «Печатная реклама» рекомендована следующая тематика:

Культура: коды и тренды

Мемы в цифровом мире

Спорт — это жизнь

ЭКОвектор гармоничного будущего

Толерантность как способ мышления

Номинация «Видеоролик» в этом году посвящена темам:

Приветствие гостям Чемпионата мира по футболу 2018 ( на иностранном языке)

на иностранном языке) Волонтерство: почему?

Моя образовательная среда.

Партнерами проекта выступили издательство «Альпина Паблишер», агентство инновационной рекламы John Galt, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, бренды Maitre de The и Golden Dessert.

Участие в конференции и творческом конкурсе бесплатное. Для этого нужно лишь заполнить регистрационную форму участника в разделе мероприятия на сайте.

Дополнительную информацию можно получить: по телефону/факсу: 8(495) 434−32−33 o по e-mail: ad_vector@mail.ru o на сайте: www.imeb.ru

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