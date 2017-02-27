Уровень обеспокоенности из-за экономической ситуации снижается



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Россияне стали меньше беспокоиться по поводу национальной экономики. В декабре 2015 года в среднем 40% соотечественников выразили обеспокоенность текущей ситуацией, в марте 2016-го уровень беспокойства достиг 41%, после чего наметилась тенденция к его снижению. В конце прошлого года этот показатель снизился до 28%, выяснило Initiative. В течение 2016 года российские потребители пересматривали свои покупательские предпочтения в соответствии с изменением внешней среды, отмечает глава агентства Анна Мазурина.

Падение реальных доходов населения завершилось еще летом, однако отрыв от докризисного уровня сохраняется. «Можно сказать, что россияне адаптировались к кризису, их расходы постепенно возвращаются к докризисному уровню. Например, в октябре 2016 года впервые за многие месяцы реальные расходы сравнялись с аналогичными показателями 2013 года. Однако наши граждане все еще остаются чувствительны к изменению цен», — говорит Мазурина.

В четвертом квартале эксперты заметили небольшой рост уровня оптимизма у российских потребителей. Снизилось (–3 п.п.) количество респондентов в возрасте 18–55 лет, которые стараются не допускать непредвиденных расходов, а также увеличилось (+1 п.п.) число респондентов, которые избегают «совсем дешевых магазинов». Среднее количество категорий, на которых экономят россияне, тоже сократилось в IV квартале.

В 2016-м стало меньше россиян, готовых платить больше за качество (–4 п.п.), одновременно снизилась вера в отечественный продукт (–2 п.п.). По мнению Initiative, в дальнейшем покупатели перейдут на более дешевые марки импортных продуктов. Зато российские потребители уже научились экономить за счет онлайн-шопинга. Здесь драйвером роста является аудитория 35–55 лет.

В декабре россияне больше тратили на продукты питания, досуг и алкогольные напитки, но при этом сократили расходы на лекарственные препараты. Среди товаров длительного спроса выросла экономия на «Бытовой электронике» и снизилась на «Мобильных телефонах» и «Автомобильных шинах». Рост экономии на бытовые товары связан со сменой потребительских настроений и с тем, что запасы бытовой электроники были сделаны в разгар кризиса 2014–2015 годов, когда был зафиксирован ажиотажный спрос.