Теперь мы знаем ваши планы, если ваша доска публичная

Если вы не знаете, чем заняться в пятницу вечером, можете поискать в Google, напрмер, публичные доски Trello и узнать планы пользователей сервиса. Для этого нужно ввести в поисковую строку site:trello.com/b/ и какое-то ключевое слово.

Суть: публичные доски сервиса индексируются поисковиками. Не каждый обратит внимание на то, каков статус у его доски. Если доступ к доске открыт для всех, то роботы поисковых систем индексируют ее содержимое и эту информацию может получить любой желающий. Таким образом, под угрозой безопасности может оказаться коммерческая тайна.

Сам сервис в настройках предупреждает пользователей о том, что доски могут быть проиндексированы. И эту функцию можно отключить, поставив значок приватности или ограничить доступ только команде, как это и делает Sоstav, к слову говоря, так что наша информация никуда не утекает, а ваша?