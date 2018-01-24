К команде ИД в качестве управляющего директора группы Cosmopolitan присоединилась Мария Колмакова

К команде издательского дома Independent Media в качестве управляющего директора группы Cosmopolitan присоединилась Мария Колмакова. Ольга Ветрова, занимавшая этот пост до настоящего времени, возглавит в ИД женское luxury-направление – она становится управляющим директором проектов Harper’s Bazaar и Grazia.

Мария Колмакова с 2006 года возглавляла коммерческий отдел ИД Forward Media, а в 2015 совместила должность коммерческого и маркетинг-директора. В 2003-2006 годах была заместителем генерального директора «Видео Интернешнл Пресс ВИ», в 2001-2003 – директором по рекламе журнала Gala в издательстве Gruner + Jahr.

Ольга Ветрова пришла в IM в 2013 году на должность издателя журнала Grazia. С июня 2016 года она исполняла обязанности управляющего директора бренда Cosmopolitan и прекрасно справилась с поставленной задачей – провести необходимые изменения и реструктуризацию проекта, что вывело бренд на новый виток развития.

Мария Комарова, генеральный директор Independent Media: «Современные технологии дают медиабизнесу возможность расширить свои привычные рамки и стать больше, чем просто медиаканалом: сегодня мы можем предлагать новые способы потребления контента, неограниченный список тем, высокую скорость предоставления информации, быть платформой коммуникации между аудиторией и брендами. Сегодня у медиа появились новые возможности, и наша стратегия состоит в том, чтобы развивать бизнес-модель в сторону расширения линейки наших источников выручки и дополнения традиционной рекламной выручки интернет-торговлей, сервисами, созданием баз данных и прочим.

Разработка и внедрение этих проектов требует не только новых компетенций, от знания новых технологий до новых навыков продаж и более креативного подхода к созданию продуктов, умения работать в проектных командах, – но и нового уровня командной работы. Мы рады укрепить наш издательский корпус столь опытным человеком, как Мария Колмакова. Cosmopolitan – наш флагманский проект, который является основой для разработки и внедрения решений, в дальнейшем реализуемых на всех остальных наших площадках. Я уверена, что опыт и идеи Марии в сочетании с новой редакционной политикой Алены Пеневой, недавно ставшей главным редактором, позволят эффективно решать все стратегические задачи, которые мы ставим по развитию бренда.

Назначение Ольги Ветровой управляющим директором проектов Harper’s Bazaar и Grazia позволит консолидировать luxury-сегмент издательского дома и еще больше укрепить позиции этих двух брендов на российском медийном рынке».

Ольга Ветрова: «Для меня большая честь возглавить российский Harper’s Bazaar – уникальный проект о моде, который уже более 150 лет задает во всем мире тенденции глянцевой журналистики, модной фотографии и вкуса к жизни. Объединение Harper’s Bazaar и Grazia в luxury-кластер – очень логичное и перспективное решение. Оба бренда авторитетны, стабильно занимают премиальное положение на рынке и имеют высокую ценность для читателей и рекламодателей. Дальнейшее развитие печатных брендов в мультимедийные платформы – это индустриальный тренд и очень интересная для меня лично задача».