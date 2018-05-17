О трендах современного маркетинга рассказывает генеральный директор Synergy Digital Дмитрий Юрков

Одно из моих главных впечатлений, которое я привез из Соединенных Штатов в профессиональном смысле — термин «индекс поцелуя». Американцы, которые деньги считают лучше, чем кто бы то ни было, на жестко прагматичное отношение к инвестициям в бизнес наложили свое оптимистичное отношение к жизни вообще. «Индекс поцелуя» пришел из их ежедневного разговорного сленга и обозначает количество поцелуев, которым вы должны одарить девушку, прежде чем она ответит взаимностью.

В маркетинге американского рынка «индекс поцелуя» также является ежедневным термином — он обозначает количество качественных контактов, который ваш продукт должен иметь с сознанием покупателя, прежде чем покупатель ответит вам взаимной эмоцией и своими деньгами.

Классического маркетинга больше не существует. Ежедневно более 100 млн человек только в России проводят в среднем 2,5 часа в мобильном интернете. Это означает, что эффективные маркетологи должны не просто выстроить коммуникацию с клиентом на уровне высокого доверия к своим брендам, но и сделать так, чтобы погоня за трафиком и за кликабельностью не вызывала у целевых аудиторий раздражения.

Какие тренды в современном маркетинге, который в абсолютно подавляющем приоритете являются сегодня digital-маркетингом, сегодня самые важные?

В деталях и с большим количеством кейсов и пошаговых техник мы расскажем об этом на Synergy Digital Forum, который уже 20−21 мая состоится в Москве. На нем выступят такие гранды международного маркетинга, как сооснователь Skype, Авито, Lamoda Йонас Кьеллберг, основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube Том Бриз, эксперт № 1 в мире по веб-аналитике — Авинаш Кошик, и другие.

Пока же выделю то, о чем маркетолог или пиарщик должен думать ежедневно и быстро.

Человек c человеком обращаются напрямую ( Human to human marketing)

Даже если вы заставите вашего потенциального клиента миллион раз увидеть рекламу вашей компании, это не будет гарантировать покупку вашего товара или вашей услуги. Современный человек не верит в прямые многократные призывы что-либо сделать или что-либо купить.

Если вы предлагаете купить современный немецкий автомобиль, находящийся в определенной ценовой категории, человеку, который — и вы знаете это как маркетолог — ежедневно сидит на сайтах автосалонов — что может его остановить в принятии решения в пользу другого бренда? Только если вы сможете объяснить — быстро, доходчиво и понятно — чем ваш автомобиль лучше. Потому что абсолютно понятно и не вызывает никаких сомнений — другие немецкие автомобили в этой категории — абсолютно ничем не хуже!

Количество и качество опций, динамика и ездовые качества ваших конкурентов будут гарантированно такими же — как минимум. И решение, которое ваш покупатель примет в вашу пользу, будет основано, прежде всего, на его доверии к вам, к вашей компании, к качеству вашего сервиса. И самое главное, на основе понимания, что вы общаетесь с вашим покупателем лично, а не как с очередным клиентом, который может купить, а может пройти мимо. Именно личностно настроенная уважительная коммуникация даст вам то преимущество, которое может быть конвертировано в согласие купить.

Уникальная идея в маркетинге — бесценна ( Big marketing Idea)

Для простоты понимания, что такое Big Idea, проще всего привести хрестоматийный пример истории создания компании Red Bull.

Изначально идея выпуска энергетического напитка, соперничающего с мастодонтами Coca Cola и Pepsi, всем, кроме самого создателя Дитриха Матешица, казалась абсолютно провальной. Дитрих заразился идеей энергетика во время своей командировки в Таиланд по продвижению зубной пасты. Там он попробовал бодрящий и напиток — и решил, что бросает карьеру наемного менеджера для своей собственной компании. Он выбрал сам форму банки и логотип с быками, а приятель подсказал слоган «окрыляет».

Но главной идеей было то, что Матешиц решил искусственно создать потребительский сектор для своего напитка: студенты и спортсмены-экстремалы. Расчет себя оправдал полностью. И важно, чтобы маркетолог любой компании ежедневно пытался изобрести (или пытался, хотя бы) большую маркетинговую идею — потому что с этой идеей может начаться новый этап как в развитии его компании, так и в развитии его собственной жизни.

Уникальная механика продукта: не путать с УТП

Первый вопрос, который задает любой менеджер по маркетингу, когда размышляет над созданием нового продукта — каково будет уникальное торговое предложение.

Главный вопрос, который сегодня относится к списку уникальных опций любого нового продукта, и который гораздо важнее скидок, промо-акций и взрывного пиара — какова будет его уникальная механика. Мы живем в слишком виртуальном мире, нам очень не хватает тактильных эмоций, поэтому любая оригинальная тактильная эмоция, которую вы подарите вашему покупателю — обречена на успех.

Гнущиеся экраны смартфонов, беспроводные наушники, настройки автомобиля через татч скрин экран на панели — все эти новые механики сначала вводит кто-то один и тут же становится лидером рынка, и потом за ним следуют все другие. Именно уникальная механика продукта становится сегодня одним из главных драйверов в его продвижении и успешной реализации.

Важно понимать, что уникальная механика может быть разработана не только для смартфона, газонокосилки или кроссовок — она с успехом может присутствовать и в сервисных, и в образовательных, и в любых других продуктах. Главное, чтобы эта уникальность хоть как-то объяснялась логикой применения этого продукта или услуги.

Для того, чтобы сократить количество необходимых для завоевания клиента «поцелуев» и повысить их эффективность, маркетологи ежегодно увеличивают инвестиции в контент-маркетинг — с целью качественного донесения до аудиторий преимуществ, которыми обладает продукт. По некоторым данным, успешные компании на рынке тратят на контент-маркетинг около 37% своего бюджета, в то время как их менее успешные конкуренты — всего 16%.

Synergy Digital Forum — must-go

Как совместить то, что у вашей компании уже есть, с тем, что вы должны рассказать и как сделать вашу коммуникацию с вашими клиентами наиболее эффективной и конверсионной? Именно об этом на Synergy Digital Forum расскажут абсолютные лидеры индустрии современного маркетинга, выступающие с редкими лекциями только на самых лучших площадках мира. На форуме будут даны исключительно прикладные инструкции, которые вы сможете применить в вашем бизнесе вне зависимости от ниши и географии. Synergy Digital Forum — must-go мероприятие для любого маркетолога и любого предпринимателя, который стремится к успеху. «Воды» — не будет. Будет «жарко» и интенсивно. Готовьтесь научиться зарабатывать больше.

Программа и состав спикеров Synergy Digital Forum: www.synergydigital.com