50-летний итальянец прославился в Instagram, после чего его пригласили сниматься в рекламе



Иллюстрация Instagram

Судебные власти Италии арестовали виллы, яхты и другое имущество знаменитого «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ. Звезда соцсетей и рекламы не вернул банку кредит в 10,5 млн. евро.

Джанлука Вакки — итальянский бизнесмен, чей аккаунт в Instagram с фотографиями роскошного образа жизни миллионера и видеозаписями танцев с молодой женой стал невероятно популярен. Славу 50-летнему итальянцу обеспечило видео с танцами, которое набрало почти 13 млн. просмотров.

Saturday afternoon fever???? @jogiorgiajo @ricky_martin #gvlifestyle #mordidita #rickymartin Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 23 2016 в 7:04 PDT

В апреле 2017 года рекламное агентство Saatchi&Saatchi Russia и бренд Jacobs представили рекламную кампанию с участием «танцующего миллионера». в которой Джанлука Вакки приглашает зрителей выпить с ним чашечку кофе на его роскошной вилле в Италии.