Depositphotos
Международная компания Getintent и крупнейший интернет-селлер IMHO договорились о стратегическом партнерстве. Теперь рекламодателям будет доступна автоматизированная покупка outstream видео рекламы через DSPGetintent на всех сайтах IMHOOutstreamNetwork: Videonow, Gismeteo.ru, Sports.ru, TVZvevda.ru, Ren-tv.com и других с потенциальным охватом около 20 млн пользователей.
Первые автоматизированные запуски рекламных кампаний на инвентаре IMHO показали отличные результаты по ключевым параметрам. Показатель ViewRate (ViewabilityRate) на ресурсах сети IMHO оказался, по данным Getintent, в 1,5 раза выше, чем в среднем.
Также отмечен заметный рост досмотров по квартилям (в 2–3 раза выше средних значений), процент отказов снизился почти в 2 раза, а длительность сеанса выросла в 3 раза. Данные результаты наглядно демонстрируют, что несмотря на преимущества instream форматов, лидирующих по показателям досмотров и CTR, outstream формат дает прекрасные результаты по перформанс- и постклик-показателям.
Рекламодателям videoprogrammatic поможет воздействовать исключительно на целевую аудиторию, а также представит удобное измерение эффективности рекламных кампаний. Технология Getintent, за счет большого количества настроек, помогает осуществлять ценовую оптимизацию рекламных кампаний, влиять на качество контакта, использовать AntiFraud, чтобы в итоге достигать поставленных KPI клиента.