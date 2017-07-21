Рекламодатели получат доступ к автоматизированной покупке outstream видео рекламы через DSPGetintent



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Международная компания Getintent и крупнейший интернет-селлер IMHO договорились о стратегическом партнерстве. Теперь рекламодателям будет доступна автоматизированная покупка outstream видео рекламы через DSPGetintent на всех сайтах IMHOOutstreamNetwork: Videonow, Gismeteo.ru, Sports.ru, TVZvevda.ru, Ren-tv.com и других с потенциальным охватом около 20 млн пользователей.

Первые автоматизированные запуски рекламных кампаний на инвентаре IMHO показали отличные результаты по ключевым параметрам. Показатель ViewRate (ViewabilityRate) на ресурсах сети IMHO оказался, по данным Getintent, в 1,5 раза выше, чем в среднем.

Также отмечен заметный рост досмотров по квартилям (в 2–3 раза выше средних значений), процент отказов снизился почти в 2 раза, а длительность сеанса выросла в 3 раза. Данные результаты наглядно демонстрируют, что несмотря на преимущества instream форматов, лидирующих по показателям досмотров и CTR, outstream формат дает прекрасные результаты по перформанс- и постклик-показателям.

Александр Тринич-Афанасьев, руководитель отдела ProgrammaticIMHO: «Getintent отлично показал себя на тестах и по праву получил свой новый статус нашего стратегического партнера. Мы надеемся, что подобные решения привлекут на наши площадки новые категории клиентов, для которых программатик-закупка рекламы является главным параметром выбора партнеров и ключевым KPI».

Рекламодателям videoprogrammatic поможет воздействовать исключительно на целевую аудиторию, а также представит удобное измерение эффективности рекламных кампаний. Технология Getintent, за счет большого количества настроек, помогает осуществлять ценовую оптимизацию рекламных кампаний, влиять на качество контакта, использовать AntiFraud, чтобы в итоге достигать поставленных KPI клиента.

Надежда Бабиян, коммерческий директор компании Getintent в России: «Мы рады стать первым авторизированным партнером крупнейшего медиа селлера в Рунете и предложить клиентам новые возможности по закупке premium-инвентаря. Данное партнерство позволяет рекламодателю совместить проверенное высокое качество трафика с новейшими технологиями. В Getintent на инвентаре IMHOможно использовать сторонние данные (DMP), настраивать общую частоту с другими каналами, анализировать кампанию по большому количеству параметров и формировать единый отчет. Все это оптимизирует процесс закупки, делает его более простым и эффективным».