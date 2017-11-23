Селлер и интернет-компания остаются партнерами, но меняют модель сотрудничества и даже дополняют его продажами других форматов



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Селлер интернет-рекламы IMHO (входит в НСК) остается партнером Яндекса и продолжает продавать медийную рекламу на большинстве проектов компании. В следующем году изменится только модель продаж баннера на главной странице Яндекса, в рамках которой интернет-компания и селлер будут совместно монетизировать этот формат, сообщила Составу генеральный директор IMHO Мария Лапушкина.

Теперь селлер не будет эксклюзивно продавать рекламный баннер на главной странице Яндекса. «При этом у селлера остается эксклюзив на аудиорекламу на Яндексе, а в совместных продажах интернет-компании и селлера появятся новые форматы – видеореклама и спецпроекты», – уточнила Мария Лапушкина.

Ранее РБК написал о том, что после 12 лет сотрудничества поисковик лишил IMHO эксклюзива на продажу рекламы на своей главной странице. Эта новость распространилась по рекламному рынку в контексте потери селлером ключевого клиента, несмотря на то, что в материале указывалось, что IMHO продолжит продавать рекламу на главной, и партнерство не прекращается.

Контракт Яндекса и IMHO включает: продажи медийной рекламы на главной странице поисковика и некоторых медийных проектах Яндекса, аукционные закупки, рекламные продажи через Рекламную сеть Яндекса, аудиорекламу, с 2018 года – видеорекламу и спецпроекты.

Ранее онлайн-кинотеатр ivi перестал сотрудничать с IMHO и отдал продажи рекламы на своей площадке Gazprom-Media Digital.