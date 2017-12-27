Руководитель каналов Paramount Channel, Paramount Comedy и Spike рассказал какие события оказали наибольшее влияние на рынок развлекательного контента и ТВ

О главных событиях 2017 и трендах на 2018 год в сфере развлекательного ТВ и контента рассказывает Илья Хеллерт-Розанов, руководитель каналов Paramount Channel, Paramount Comedy и Spike.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рынок развлекательного контента и ТВ этом году? И почему?

Людям важно, чтобы телеканал не только показывал эксклюзивный контент, но и обладал качественным графическим оформлением и узнаваемым индивидуальным стилем: требования аудитории к телевизионной графике растут быстро. В этом году весьма ожидаемо сразу несколько телеканалов провели ребрендинги. В том числе рестайл сделал и Paramount Comedy – один из пионеров отрасли по креативному оформлению эфира: мы всегда тщательно разрабатываем графику, кстати, регулярно получаем награды за лучшие визуальные решения.

Осенью на канале преобразились основные заставки, графические элементы и промо. В целом, все визуальное оформление теперь объединено новой концепцией: экран предстает в роли стены, из которой появляются тексты и прочие элементы графики.

Еще одна тенденция – выросший за последнее время уровень профессионализма отечественных креативных студий и авторов: повысилось качество работы, появились новые и интересные, по-настоящему новаторские решения, особенно в области компьютерной анимации. В минувшем году мы начали работать с двадцатью новыми независимыми студиями и очень довольны этим сотрудничеством. Нам важно привлекать именно российских специалистов, так как это помогает локализировать визуальный язык Paramount Comedy и сделать его ближе и понятнее отечественной аудитории.

Другая заметная тенденция в том, что процесс подготовки и проведения ребрендинга становится все более глубоким и продуманным. Например, лондонское агентство DixonBaxi потратило около полугода на разработку стратегической концепции телеканала History Channel. В итоге получилась яркая, запоминающаяся история, которая еще раз подтверждает, что игроки ТВ-рынка сейчас стремятся выстроить яркий узнаваемый бренд и готовы вкладывать в это ресурсы.

Маркетинг на телевидении становится смелым и креативным. Я до сих пор с удовлетворением вспоминаю, как громко обсуждалась кампания по продвижению «Гоголя» на ТВ3. Нестандартный маркетинг открывает второе дыхание телевидению, рынок развивается, ТВ-сфера оказывается в центре внимания.

На мой взгляд, развлекательные каналы убедились в необходимости развития собственного производства контента. Это намерение в том числе анонсировали «Газпром-медиа» и телеканал «Че». Мы выпустили два локальных шоу на Paramount Comedy – «Стендап от Paramount Comedy» и «Чем все закончилось». Новые передачи пришлись по вкусу аудитории, мы получили положительные отклики в социальных сетях. В зрительском голосовании премии «Большая цифра» Paramount Comedy в 2017 году вновь – уже четвертый раз – стал победителем в номинации «Лучший развлекательный канал»: значит, аудитории наши премьеры нравятся.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

Думаю, производство контента и инвестиции в него будут расти: четкая динамика ежегодного роста хорошо видна в прошлогоднем исследовании FX Research, одновременно повышается и его качество. Все более заметной становится роль агрегаторов контента: они способны предложить зрителям самое лучшее, то есть подобранное со вкусом, отвечающее предпочтениям аудитории и помещенное в удобную и красивую упаковку. Телевидение уже много лет выступает в амплуа подобного агрегатора и прекрасно справляется с указанными задачами.

Еще один тренд, на мой взгляд, более эффективное использование исследований и аналитики. Теперь это не только прерогатива интернет-сервисов – собирать и анализировать данные о пользователях. Медиахолдинги, которые изучают свою аудиторию, обладают потрясающим преимуществом: они могут формировать максимально привлекательную для зрителей контентную сеть. Естественно, исследования проводились и раньше, но теперь они охватывают все больше аспектов и становятся регулярным процессом, это направление работы будет только расширяться.

Существуют тенденции и в области контента. Короткие сериалы на 6-8 эпизодов теряют популярность. Зрители хотят долгих историй, чтобы можно было несколько сезонов минимум наблюдать за развитием сюжета. Студии держат руку на пульсе и уже адаптируют свою продукцию соответствующим образом. Кроме того, расширяется список стран-производителей сериалов: сериалы высокого уровня выпускают теперь Польша (например, сериал «Договор»), Румыния (теледрама «Тени») и Норвегия (сериал «Монстр), которые раньше не фигурировали в числе грандов телерынка.

Наконец, каналы соревнуются за внимание молодежи. И это очень увлекательный процесс: можно использовать новые, нестандартные форматы, подходить к процессу творчески, можно экспериментировать. Например, организовывать вечеринки, посвященные премьерам сериалов и шоу, открытые показы или привлекать к съемкам интернет-звезд, как сделали мы с «Чем все закончилось».

Что нас ждет в будущем? Надеюсь, в 2018 году рынок порадуют (или потрясут?) новые креативные вирусные кампании, появится больше передач с участием блогеров и совместных проектов ТВ с соцсетями. В целом, наступающий год, думаю, станет годом креатива. А зрителям остается запастить терпением и попкорном и наслаждаться новыми интересными телепроектами.