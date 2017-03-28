Глава Tesla профинансирует проект по разработке технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека



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Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск поддержит новый проект, который займется разработкой технологий, позволяющих считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители, сообщает The Wall Street Journal.

Проект, получивший название Neuralink, находится на начальной стадии. Компания была зарегистрирована лишь в июле 2016 года и до настоящего времени набирает сотрудников. Сооснователем Neuralink стал американский предприниматель Макс Ходак.

В рамках проекта ученые рассчитывают создать технологию, которая предполагает имплантацию электродов в мозг, что позволит считывать данные с мозга человека и записывать их на цифровые носители. Предполагается, что данные методы позволят лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию и паралич.

Газета отмечает, что в прошлом Маск неоднократно указывал на перспективность технологий такого рода. В августе 2016 года он написал на своей странице в социальной сети Twitter, что ведет исследования в этой области.