Компания выбрала довольно спорный метод привлечь внимание к буллингу

IKEA и агентство Memac Ogilvy Dubai провели социальный эксперимент, чтобы продемонстрировать негативные последствия словесной травли.

В рамках кампании #SayNoToBullying в частной школе GEMS были установлены два комнатных растения. Они получали одинаковое количество воды и света, отличие заключалось только в звуковом сопровождении. Один цветок «выслушивал» оскорбления и обидные слова, а другой —комплименты. В записи посланий участвовали сами учащиеся.

Через 30 дней первое растение завяло, зато второе чувствовало себя прекрасно. На экране утверждалось, что растения испытывают те же чувства, что и люди, а сам эксперимент основан на исследовании молекулярной структуры воды Масару Эмото.

Хотя дети сделали правильные выводы о вреде буллинга, пользователи обвинили IKEA в использовании псевдонаучных методов. Дело в том, что эксперименты Масару Эмото не признаны научным сообществом, а самого японца часто называют «шарлатаном». В России его идеи известны в основном по фильму «Великая тайна воды».