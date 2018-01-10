Компания осваивает интерактивные форматы

Шведский ритейлер Ikea запустил рекламную кампанию, нацеленную исключительно на женщин. Отправной точкой стала технология, которая используется в тестах на беременность.

Как известно, экспресс-тесты позволяют определить наличие гормональных маркеров — в первую очередь, ХГЧ — в моче. О наступившей беременности свидетельствует изменившийся цвет индикатора.

Агентству Åkestam Holst, входящему в холдинг The North Alliance, и Mercene Labs удалось масштабировать данную технологию и адаптировать ее к журнальному формату. Инновационный принт появился в издании Amelia — самом влиятельном женском журнале Швеции, сообщает Adweek.

Ikea предложила читательницам воспользоваться рекламой для проверки на беременность. Если женщина окажется в интересном положении, она увидит скидку на детскую кроватку. Дисконт проявится прямо на странице.

Как отмечают специалисты, залогом успеха стал тщательный подбор материалов и использование новейших технологий. Mercene Labs рассчитывает, что наработки, реализованные в ходе проекта, помогут им улучшить медицинскую диагностику.