Магазины ИКЕА готовы к самым разным праздничным заказам от покупателей

ИКЕА продолжает делать всё возможное для того, чтобы сделать главный праздник года незабываемым. Уже в ноябре ИКЕА выпустила ролик, в котором продемонстрировала истинную ценность любого подарка: товары ИКЕА, считают в компании, недорогие, но, попадая в дома людей, они становятся дорогими по-настоящему.

ИКЕА предлагает свои идеи для новогодних подарков из своей новой коллекции ВИНТЕР 2017.

К некоторым своим товарам ИКЕА подошла креативно, создав адвент-календарь, который предполагает получение мини-подарков в течение 24 дней.

Для тех, кто ещё находится в поиске идей для подарков, ИКЕА разработала digital-активацию на своём сайте. Компания создала «праздничную копилку», которая заработает на сайте ИКЕА 11 декабря. Такая «копилка» поможет грамотно распределить имеющуюся в арсенале сумму и предложит возможные варианты подарков.

Также во всех ТЦ «МЕГА» в России появились фото-зоны ИКЕА, где можно сфотографироваться в новогоднем интерьере и бесплатно получить праздничную открытку со своей фотографией.