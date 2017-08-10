Видео, снятые в рамках новой кампании, помогут бороться с бессонницей, паническими атаками и тревогой



Screenshot

В новой рекламной кампании IKEA использовала популярную технологию ASMR. Видео настроят зрителей на расслабление, сообщает The Verge.

К созданию таких роликов компанию подтолкнула популярность ASMR-видео, которые с помощью разнообразных мягких звуков вызывают у зрителя эффект наслаждения и расслабления. Кроме того, они помогают справиться с тревогой, паническими атаками и заснуть. IKEA доказала, что её продукты так же могут справиться с этой задачей

В частности, IKEA представила ролики шелестения и шуршания в одной типичной икеевской комнате. В течение нескольких минут рассказчик поглаживает одеяло, мнет плед и шелестит вешалками.

Ролики сняты в рамках рекламной кампании Oddly IKEA, приуроченной к началу учебного года. Цель кампании — рассказать о коллекции, которая подойдет для переезда в общежитие колледжа. В ролике представлены обычные продукты бренда: мебель, сантехника, постельные принадлежности, системы для хранения. В компании полагают, что всё это поможет студентам расслабиться после напряженного учебного дня.