Агентство выиграло рекламный тендер девелопера

Группа компаний «А101» огласила результаты тендера на размещение наружной рекламы. ООH-аккаунт девелопера получило «Агентство Игроник» (входит в ГК «Игроник»), сумевшее предложить наилучшие условия для продвижения четырёх жилых комплексов застройщика — «Скандинавия», «Белые ночи», «Испанские кварталы» и «Москва А101».

Тендерное предложение медиабаингового агентства включало в себя комбинацию out-of-home кампаний — навигационной, привязанной к географии строительства, и охватной, демонстрирующей наружную рекламу девелопера в разных сегментах Москвы, а также объединяло два формата закупки — основной и «стоковый».

«ГК „А101“ тщательно подходит к выбору подрядных организаций на закупку рекламы и тщательно отслеживает качество размещений. Мы рассчитываем, что сотрудничество с „Агентством Игроник“ принесёт нам не только эффективную кампанию с применением самых современных инструментов, но и грамотную аналитику», — отметила руководитель группы офлайн каналов и спецпроектов ГК «А101» Анна Русь.

«Мы рады продолжить сотрудничество с ГК „А101“. Хорошо понимая специфику бизнес-процессов девелопера, мы предложили актуальную ooh-кампанию, позволяющую нашему клиенту решить целый ряд маркетинговых задач», — прокомментировала новость Наталья Руманова, управляющий директор ГК «Игроник».

В портфолио ГК «Игроник» входят такие бренды, как Бургер Кинг, Роснефть, ВТБ, Газпромбанк, ДОНСТРОЙ, Почта Банк, Смартори, Галс-Девелопмент и др.