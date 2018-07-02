Новым управляющим директором телеканала станет Илья Доронов

Управляющим директором телеканала РБК с 1 июля станет Илья Доронов, который сменит на этом посту Игоря Полетаева, решившего вернуться на НТВ, сообщается на сайте холдинга.

До этого Доронов был заместителем управляющего директора. В холдинге рассчитывают, что он обеспечит как преемственность менеджмента, так и обновление телевизионного продукта. Перед РБК-ТВ сейчас стоят задачи по успешному завершению эфирных преобразований и подготовка новых продуктов к осеннему телевизионному сезону.

«Игорь Полетаев помог нам „перезагрузить“ телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира. Выработанный Игорем системный подход к менеджменту производственных и творческих процессов заложил фундамент для дальнейшего развития видеоформатов РБК. Мы благодарны Игорю за работу на посту управляющего директора и желаем ему удачи», — заявил генеральный директор АО «РБК-ТВ» Тимофей Щербаков.

Илья Доронов начал работать на телевидении в 2000 году во Владимире, с 2002 года — корреспондент и ведущий в Москве на телекомпании ВКТ, затем корреспондентом на РЕН ТВ. С марта 2004 года — ведущий новостей на РЕН ТВ. В 2015 году был назначен заместителем главного редактора телеканала Life News. С декабря 2016 года — ведущий телеканала Россия 24.

Игорь Полетаев начал карьеру в журналистике в 2000 году в РБК. В 2003 стал работать на телеканале РБК корреспондентом, редактором и ведущим. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора. А в июле 2017 года он сменил на позиции управляющего директора телеканала Эльмара Муртазаева.