Лицом коллекции стала гимнастка и Посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева

«Альфа-Банк» запустил лимитированную линейку формы для своих сотрудников к ЧМ-2018. Дизайном коллекции занимался известный российский модельер Игорь Чапурин. Данное партнерство стало одним из нестандартных подходов к поддержке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Альфа-Банк» стал первой и единственной частной компанией в списке локальных спонсоров предстоящего турнира. Банк будет представлен на всех стадионах проведения ЧМ-2018 «Командой А».

«Команда А» — это более двухсот лучших сотрудников банка, которые будут оказывать финансовые и консультационные услуги болельщикам со всего мира. К внешнему виду «Команды А» решено было подойти нестандартно. Результат: эксклюзивная капсульная коллекция формы к Чемпионату мира в партнерстве с Игорем Чапуриным.

К сожалению поклонников спорта и «Альфа-Банка», коллекция не появится в свободной продаже, но в качестве бонуса для своих VIP-клиентов Банк выпустит еще одну тематическую линейку, которую и подарит клиентам-гостям турнира.

Фирменный стиль коллекции — это соединение геометрических линий и полигональных форм. Дизайнер нашел вдохновение в гранях главного символа Чемпионата — футбольного мяча — и создал уникальное визуальное решение. Линия и плоскость, грань и ее преломление — вот, что лежит в основе фирменного стиля.

Найденное решение воплотило в себя тренды, составляющие ДНК «Альфа-Банка»: инновационность, технологичность, лаконичность и современность. Цветовая гамма красных, серых и металлических оттенков передает накал и динамику эмоций, палитра которых отражает предстоящий Чемпионат.

Елена Чехоева, директор проекта FIFA в «Альфа-Банке» Россия уже приняла у себя Олимпийские Игры, теперь весь мир снова приедет к нам на Чемпионат мира по футболу FIFA. Безусловно, для банка большая гордость быть причастным к мировому событию такого масштаба и обеспечивать работу финансовых сервисов на всех стадионах. К поддержке ЧМ FIFA «Альфа-Банк» подходит не только ответственно, но и креативно, в частности, мы впервые привлекли к своей активации дизайнера. Это в очередной раз подтверждает наше желание выйти за привычные границы и следовать современным трендам.

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Игорь Чапурин, дизайнер Разработка формы для «Команды А» — очень интересный и статусный проект для меня лично и бренда Chapurin в целом. Объединить строгие принципы работы ведущего банка и бурлящую, эмоциональную концепцию самого значимого события в мире футбола было не самой простой задачей, но результат получился действительно крутой.