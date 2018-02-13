Недовольство критериями MRC только усиливается

Рекламодатели все чаще ставят под сомнение международные стандарты видимости, разработанные Media Rating Council в 2014 году. Они должны были убедить маркетологов в том, что их объявления попадают в поле зрения пользователя. Однако бренды до сих пор не уверены в точности измерений, поэтому создают собственные стандарты видимости. Все это усиливает напряженность в отношениях между рекламодателями, издателями и технологическими компаниями, пишет Adweek.

Одним из последних брендов, который решил ужесточить требования к рекламным партнерам, стала компания IBM. «За эти годы стало ясно, что наша цель — расширить со временем определение [MRC], отследить и выбрать оптимальное решение в отношении количества видимых пикселей и времени просмотра», — говорится в письме, направленном ряду СМИ.

Согласно стандартам MRC, видимой считается та медийная реклама, 50% пикселей которой видны пользователю минимум одну секунду. Для видео на десктопах показатель составляет 50% за 2 секунды. С 1 января IBM выдвинула требования, которые соотносятся с обновленными стандартами GroupM. Они называют видимой медийную рекламу, 100% которой видны минимум одну секунду. Для видеорекламы необходима видимость 100% на протяжении 50% длительности ролика, причем с включенным звуком. В GroupM подтвердили изменения в политике клиента.

Ранее на аналогичный шаг решились HP и Nestle. Тенденция указывает на то, что стандарты MRC уже устарели и не соответствуют запросам рекламодателей в эпоху programmatic. По мнению экспертов, в ближайшем будущем видимость будет означать то, что у человека был шанс увидеть рекламу, и длительность контакта была достаточной, чтобы оказать воздействие.

В агентствах также признают увеличение спроса на новые стандарты. Некоторые бренды требуют от партнеров, чтобы 100% их рекламы были видны минимум 5 секунд. Участники рынка надеются, что это подтолкнет MRC к пересмотру критериев.

MRC — независимая американская отраслевая организация, целью которой является обеспечение достоверных, надежных и эффективных аудиторских услуг. Аккредитация MRC подтверждает, что процедуры компании соответствуют Минимальным стандартам оценки рейтингов MRC и применимым инструкциям по измерениям, выпущенным Бюро интерактивной рекламы (IAB).