Документ включает в себя изменение подхода рекламодателей к тендерам на контекстную рекламу



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Комитет IAB Russia по Performance marketing и смежным рынкам актуализировал документ «Условия проведения тендеров в контекстной рекламе».

Главная цель документа – изменить подход рекламодателей к проведению тендеров, предоставив им рекомендации по формулировке KPI. Как поясняют в Комитете, Основным критерием для выбора рекламного агентства в ходе проведения тендеров на контекстную рекламу часто является цена перехода, которую, по сути, невозможно оптимизировать. При этом для рекламодателя принципы ценообразования в аукционе не всегда прозрачны, а цена, между тем, зависит и от типа трафика, и от географических и объемных характеристик. Это порождает негативный эффект разрыва между достижением собственных бизнес-целей рекламодателей и деятельностью нанятого агентства, которое стремится закупить различные переходы в заданном ценовом коридоре.

Документ подготовлен «Рабочей группой по контекстной рекламе и смежным рынкам» IAB Russia. В разработке и согласовании условий приняли участие представители компаний: ADLABS, Adventum, Google Russia, iConText, LaModa, MGcom, Weborama, Блондинка.Ру, Яндекс.

Борис Омельницкий, президент IAB Russia: «Предлагаемый документ является плодом коллективной экспертизы участников рынка контекстной рекламы, который поможет рекламодателям эффективнее принимать решения по стратегии работы с рынком и избежать ловушек непрофессионального обслуживания и получения негативных результатов. Мы надеемся, что принципы проведения тендеров в контекстной рекламе, сформулированные за круглым столом общественной профессиональной организации IAB Russia будут поддержаны всем деловым сообществом, так как они нацелены на качественное обслуживание рекламодателей в условиях рыночной конкуренции и предостерегают рекламодателей от реализации непрозрачных сценариев».

Мария Черницкая, вице-президент IAB Russia, председатель Комитета по performance-маркетингу и смежным рынкам: «Наконец-то, последнее время выбор партнеров на ведение кампаний в контекстной рекламе и performance-маркетинге проходит также основательно, как и в других рекламных каналах: с брифом, проведением тендеров, согласованием регламента работ, выстраиванием партнерского взаимодействия. И именно всё это подтолкнуло нас на предложение нашей инициативы: важно вывести эти отношения на новый качественный уровень и сделать их более прозрачными для всех участников рынка».

Андрей Чернышов, вице-президент по стратегическому развитию Dentsu Aegis Network Россия: «Рекламодатели вынуждают агентства дать единые условия под медийную рекламу и performance маркетинг - две совершенно разных задачи, которые обладают разными трудозатратами и критериями эффективности. По таким запросам нам приходится отвечать отказом клиентам – зачастую в ущерб собственной прибыли, но всегда во благо своей репутации и эффективности инвестиций рекламодателей. К сожалению, не все агентства на рынке еще работают по подобным канонам. Мы надеемся, что появление данных рекомендаций по проведению тендеров и следование им поможет рекламодателям выбрать более честных подрядчиков, убережет их от дорогостоящих ошибок, и послужит развитию цивилизованного и эффективного рынка».