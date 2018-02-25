Организация изучила возможности технологии в рекламной сфере

Хотя первое упоминание о криптовалюте относится к 2008 году, настоящую популярность биткоин обрел в прошлом году. Пожалуй, это самое известное применение технологии блокчейна. Однако применение блокчейна не ограничивается финансовым сектором. Прозрачность и децентрализация делают технологию идеальной для использования в сфере интернет-рекламы. Ее преимущества заключаются в повышении эффективности, открытости, сокращении расходов и избавлении от фрода, говорится в исследовании IAB.

В последние годы блокчейн стали осваивать рекламные и медиакомпании. Последние используют блокчейн для синхронизации кампаний, создания «белого списка» продавцов инвентаря, проверки достоверности рекламных активов, а также для повышения прозрачности покупки и продажи рекламы. В конечном счете P2P транзакции повышают доверие участников сделки друг к другу, позволяя избежать посредников.

Для видеорекламы блокчейн означает значительное сокращение числа запросов, которые рекламная система отправляет каждую секунду, уверенность в процессе покупки-продажи премиального инвентаря, сокращение количества поставщиков и повышение прозрачности.

По прогнозам IAB, 2018-й станет годом активного развертывания технологии в сегменте видеорекламы – как цифровой, так и аналоговой, а 2019-й обеспечит еще большее проникновение блокчейна. Особенно наглядным станет его использование при работе с длительным и премиальным видео, телерекламой, с их высоким CPM и небольшими объемами. В ближайшие годы эксперты ожидают рост интереса со стороны как традиционных медиа, так и новичков.

Рекламные блокчейн-проекты появляются по всему миру, в том числе в России. Например, отечественный проект Papyrus разрабатывает децентрализованную экосистему для интернет-рекламы на базе блокчейна Ethereum. Американская MetaX готовит к публичному тестированию Ads.txt Plus, Kochava Labs SEZC – блокчейн-платформу XCHNG для высокоскоростных транзакций. С интернет-рекламой работает и платформа NYIAX, разработанная при участии Nasdaq. В сфере видеорекламы можно ожидать решений от рекламной OTT-платформы Premion, a также от Comcast.

Эксперты выделяют следующие преимущества блокчейна в сегменте видеорекламы:

снижение нагрузки (числа запросов в секунду) на рекламную систему;

надежно отработанные стандарты и обработка транзакций;

доступ к премиальным активам;

меньшее количество поставщиков, большинство из которых знакомы друг с другом;

рынок только формируется, поэтому игроки более нацелены на инновации;

поставщики прошли первый этап программатика и потому более расположены к прозрачности и более осторожны с посредниками;

сети доставки контента (CDN) вовлечены в систему поставок и уже работают с P2P.

Недостатки блокчейна: