Автомобиль Hyundai KONA встроили в шкаф

Hyundai KONA претендует на звание fashion-иконы. И это не вам не шуточки.

Главную ставку создатели сделали не на классические для автомобиля качества, а на разнообразие цветов новой модели.

Возможность персонализации нового автомобиля бренда «под себя» является как одним из главных преимуществ. Слоган кампании логично звучит: «Мечта каждой модницы».

Креативщики из ротердамского агентства Fitzroy решили превратить автомобильный салон в стенной шкаф. Отмечается, что идея настолько понравилась, что, возможно, все магазины будут стилизованы под гигантские гардеробы.