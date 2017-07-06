В результате слияния образуется одна из крупнейших в мире компаний в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга



httpool.ru

Международная кросс-канальная рекламная сеть Httpool стала частью глобальной компании IMS Internet Media Services, дочерней компании Sony Pictures Television Networks, следует из официального заявления. Объединение позволит создать крупнейшую компанию в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга.

IMS Internet Media Services, одна из крупнейших латиноамериканских компаний в области цифровых коммуникаций и маркетинга, приобрела контрольный пакет акций Httpool, международной кросс-канальной рекламной сети, действующей в Центральной и Восточной Европе, Азии. Финансовые условия сделки не разглашаются.

"Подписанное соглашение позволит IMS развиваться в наиболее перспективных регионах Европы и Азии и создать по-настоящему транснациональную компанию. Совместная работа IMS и Httpool не только предоставит клиентам комплексное решение для распространения цифровой рекламы, но и поможет партнерам в исследовании региональных рынков, расширяя тем самым возможности для местных площадок и рекламодателей, тысяч предпринимателей и специалистов в области цифровых коммуникаций” - отметил Гастон Таратута, генеральный директор и основатель компании IMS.

IMS и Httpool сотрудничают с более 6000 организаций и брендов и являются эксклюзивными представителями Twitter, LinkedIn, Spotify и более чем 5000 международных и региональных площадок в 30 странах Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

“Объединение компаний даст доступ рекламодателям и агентствам в России к рекламным продуктам на трех континентах и 40+ рынках. Этот шаг также укрепляет позиции Httpool в России как крупного технологического игрока и представителя ведущих мировых платформ”- прокомментировал слияние компаний Сергей Доведов, генеральный директор Httpool Россия.