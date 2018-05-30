Основой сюжета стали истории реальных сотрудников компании Danone

Компания Changellenge >> помогает крупным компаниям развивать бренд работодателя. В ее клиентском списке «Сбербанк», «Альфа-Банк», Unilever, P&G и многие другие лидеры нашего рынка. С одним из таких лидеров — Danone — компания Changellenge >> сняла HR-видео, которое было высоко оценено профессионалами.

Основная задача проекта, разработанного Changellenge >> - показать Danone как привлекательного работодателя для студентов и технических специалистов разных профилей.

Ролик «Danone: История моих изобретений» — это три реальные истории профессионалов Danone в России, Сергея, Олега и Брайана, которые рассказывают о своих детских мечтах и о том, как с их помощью они внедрили инновационные решения в своей компании.

Герои сами снялись в ролике, а за кадром звучат их реальные голоса. Кроме этого, в съемках приняли участие профессиональные актеры-дети, олицетворяющие героев в детстве.

Елизавета Тихонова, руководитель креативного отдела Changellenge >> Технический склад ума проявляется у человека с детства, и технарям важно оставаться верными себе. В то же время Danone — инноватор в своей отрасли, компания со сложнейшим в FMCG-секторе производством и работодатель, который дает сотрудникам свободу и поддерживает их идеи. Найти истории, которые это подтверждают, не составило большого труда. Наши невыдуманные герои продолжают делать то, чем занимались в детстве: экспериментировать, фантазировать, строить, даже предсказывать будущее. Только теперь все это — по-настоящему.

Изобретения двух из трех героев видео можно было визуализировать, поэтому в видео были показаны абстрактные модели, созданные по мотивам чертежей реальных механизмов. На пост-продакшне команда уделила особое внимание цветокоррекции и подчеркнула прошлое и настоящее героев с помощью разного цветового решения.

Ролик стал лауреатом премии АКМР «Лучшее корпоративное видео 2018» в номинации «HR-видео и внутренние коммуникации».

Конкурентами Changellenge >> стали более 20 компаний и продакшн-агентств, среди которых «Аэрофлот», «Сбербанк», МТС, Brusnika Agency и многие другие. Всего на участие в конкурсе было подано более 150 заявок в 27 номинациях.­­­­

В данный момент ролик проигрывается на карьерных страницах Danone, а также на внутренних медиаплатформах компании. Планируется более широкое использование видео как в онлайн-, так и офлайн-каналах.