Новая реклама компактного мобильного принтера HP Sprocket поражает своей трогательностью



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В начале осени школа, наверное, возглавляет топ самых обсуждаемых тем, как среди детей, так и среди их родителей. HP приурочил к началу учебного года свой новый рекламный ролик компактного мобильного принтера HP Sprocket, демонстрируя в нём сложные отношения отцов и детей.

В центре внимания девочка, которая в этом учебном году идёт в 6 класс, и её папа, желающий максимально окружить дочку своей любовью и заботой. Но, как и свойственно подросткам, девочка игнорирует отца, поскорее убегает из дома и совсем не дорожит их совместными фотографиями, распечатанными с помощью принтера HP. Финал 3-х минутного ролика, как и полагается, счастливый, а HP призывает нас держаться за тех, кого мы любим.