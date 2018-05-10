Продвигать новый бренд компания будет с помощью технологии Shazam

Heineken запускает производство первого в России безалкогольного радлера под брендом Gosser Lemon Radler. Новый продукт появится на полках магазинов во II квартале 2018 года. Для дистрибуции напитка планируется задействовать сетевую и традиционную розницу, а также нестандартные каналы продаж.

Помимо рекламы в digital каналах Heineken будет использовать технологию Shazam Video Recognition, которая превращает упаковку в интерактивное медиа. С ее помощью пользователь может взаимодействовать с продуктом прямо в магазине. Дополненная реальность усиливает восприятие и понимание нового продукта, отмечают в компании.

«В дополненной реальности мы раскрываем вкус и ингредиенты напитка — лимонный сок, солод и хмель. Зашазамив крышку Lemon Radler, пользователь видит два потока, которые соединяются в освежающий вихрь из лимонных долек, хмеля, солода и воды. Далее человек попадает в игровую механику, где он может самостоятельно приготовить свой радлер — разрезать лимонные дольки и добавить хмель», — рассказывает директор по развитию рекламных продуктов Brainrus (официальный представитель Shazam в России) Алексей Овчаров.

Каждый свежесваренный радлер приносит определенное количество баллов. Накапливая их, пользователь заполняет свой прогресс-бар и получает различные титулы. При достаточном наборе очков человеку присваивается титул Radler-ниндзя. Закончив игру, пользователь может сделать селфи, выбрав понравившиеся стикеры, сохранить фото или поделиться им в социальных сетях.

«Коммуникация в цифровых медиа позволит нам рассказать о новинке и донести релевантное сообщение нужной аудитории. С этой точки зрения, Shazam — мощный инструмент вовлечения, поскольку превращает в коммуникационную площадку то, что все мы каждый день видим перед собой на полках магазинов — упаковку продукта», — комментирует Егор Савичев, бренд-менеджер группы Heritage Brands компании Heineken.

В состав Gosser Lemon Radler входят вода, солод, хмель и лимонный сок. Последний делает вкус радлера мягким и освежающим, а отсутствие алкоголя поддерживает тренд на здоровый образ жизни и расширяет ситуации потребления напитка: радлер можно пить после занятий спортом, во время ланча и за ужином, за рулем, по дороге на работу или учебу.

Первый радлер от Heineken был запущен в Австрии в 2007 году под маркой Gosser Natur Radler. В нем содержался алкоголь. Сейчас радлеры Gosser, как алкогольные, так и безалкогольные — одни из самых продаваемых в мире.

Состав творческой группы

Команда Heineken:

Виктория Лебединская — Marketing Manager, Global Brands

Юлия Калпина — Senior Brand Manager, Heritage Brands

Егор Савичев — Brand Manager, Heritage Brands

Команда Brainrus:

Алексей Овчаров, Marketing Products development director

Алексей Лопатик, Business Director

Елена Троицкая, Client Service Director