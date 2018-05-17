Компания запустила производство натурального энергетического напитка Solar Power

Пивоваренная компания Heineken выпустила безалкогольный напиток премиум сегмента Solar Power. Продукт будет производится на мощностях филиала «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге.

Сегмент энергетиков в настоящее время является одним из самых быстрорастущих как в объемах, так и денежном выражении. При этом его маржинальность выше, чем у пива. По данным Nielsen, категория энергетиков в прошлом году выросла в объемах на 17,9%. Среди растущих сегментов также обычная вода- рост на 1,8%. Остальные категории напитков демонстрируют снижение: вода со вкусом — 1,1%, газированные напитки — на 0,7%, соки и нектары — на 7,9%, квас — на 14,3%, холодные чаи — на 12,5%.

В Heineken рассчитывают, что новый продукт завоюет популярность у приверженцев здорового образа жизни. Solar Power будет выпускаться в банках объемом 0,45 л. В его состав входят натуральный кофеин и таурин, а также витамины группы B и витамин D3.

Запуск нового продукта будет сопровождаться большой медиа кампанией, включающей социальные сети, многочисленные информационные и развлекательные ресурсы, а также платформы для геймеров.