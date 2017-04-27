Пивной бренд провел социальный эксперимент



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Heineken вдохновился примером туристического сервиса Momondo и решил бороться с предрассудками, которые разъединяют людей.

Пивной бренд и агентство Publicis London провели социальный эксперимент, участниками которого стали феминистка, трансгендер и сторонник теории глобального потепления, а также их противники. Правда, никто не знает о взглядах друг друга.

В течение определенного времени они знакомятся, общаются, рассказывают о себе и собирают деревянные конструкции, которые оказываются барными стойками. Когда же они готовы выпить пива, участникам показывают откровенные видеоролики, где их собеседники открываются с неизвестной и неприглядной стороны. Один признается в неприязни к феминисткам, другой не выносит людей, сменивших пол. В итоге им предстоит решить - уйти или остаться в помещении. Результаты эксперимента обнадеживают и подтверждают слоган кампании: “Будь непредвзятым”.