Пивоваренная компания стала глобальным партнером гонок



Depositphotos

Heineken впервые выступит в роли глобального партнера на гонках FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017. Соответствующее соглашение между одним из лидеров мирового пивоварения и FORMULA 1 было подписано в прошлом году.

Начиная с сезона 2017 года Чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» под эгидой Международной Автомобильной Федерации Heineken становится титульным спонсором трех Гран-при в Италии, Китае и Мексике, а также партнером еще шести этапов F1, в том числе и российского.

Как глобальный партнер в категории “пиво” компания получает право на продажу пива, брендирование трассы, а также промо на упаковке и активации в точках продаж во время проведения большинства гонок F1. В Сочи компания разместит баннеры вдоль трассы: 70% рекламного пространства займет брендинг Heineken, остальные 30% - послание об ответственном потреблении “Ни капли алкоголя за рулем” (When You Drive, Never Drink). Для усиления посыла о недопустимости потребления спиртных напитков за рулем компания представит безалкогольную версию своего флагманского бренда - Heineken.