Кампания приурочена к Лиге чемпионов УЕФА

Heineken, спонсор Лиги чемпионов УЕФА, совместно с Shazam запустил интегрированную кампанию «Cмотри футбол как кино!». Она включает видеоролики с участием легендарных игроков Роналдиньо, Руда ван Нистелроя и Еже Дудека, а также дополненную реальность с вовлечением в онлайн игру.

При запуске кампании Brainrus, который является официальным представителем Shazam в России, использовал технологию Shazam Visual Recognition. Чтобы получить доступ к онлайн-игре, болельщику необходимо отсканировать камерой через приложение Shazam различные рекламные носители в магазине или баре. За каждую успешную защиту мяча игроку начисляются баллы. Впоследствии пользователь может обменять их на электронный сертификат в кино или на набор авторских стикеров для Telegram.

Партнерами проекта выступили торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», «Магнит», «Бристоль», «Лента». Кампания продлится до конца мая 2018 года.

Состав бренд-команды Heineken:

Юлия Ельченко, senior brand-manager

Анастасия Петрова, brand-manager

Ринат Шарафутдинов, junior brand-manager

Состав команды Brainrus:

Алексей Овчаров, Marketing Products development director

Алексей Лопатик, Business Director

Елена Троицкая, Client Service Director