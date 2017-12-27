Всем соискателям и работодателям уже предложено присоединиться к проекту hh

HeadHunter объявил о заключении сделки по покупке job.ru, старейшего на рынке сервиса по поиску работы и подбору персонала. Сделка проходит в виде продажи части активов, включая доменное имя и товарные знаки.

После успешной интеграции приобретенных активов job.ru компания планирует предложить корпоративным клиентам еще более комплексный и эффективный продукт для реализации их рекрутинговых задач.

В ноябре стало известно, что совет директоров холдинга «Пронто медиа», в состав которого входит издание «Из рук в руки» и портал job.ru, принял решение закрыть свои активы, как убыточные. С начала этой недели на сайте job.ru уже появилось информационное сообщение о закрытии портала и предложении всем соискателям и работодателям присоединиться к проекту HeadHunter

«Решение акционеров «Пронто Медиа» прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов. В первую очередь, это относится к предоставлению нескольким миллионам пользователей job.ru беспрепятственной возможности миграции своих резюме в систему HeadHunter, в том числе, в профессиональных областях и регионах, являющихся приоритетными для дальнейшего развития HeadHunter. Наша экспертиза на рынке, опыт и технологическая база позволят эффективно использовать новые активы, Мы рады поддержать пользователей и работодателей, пользовавшихся платформой поиска job.ru и предоставить доступ к полному спектру HR-решений от ведущего игрока на российском рынке», – прокомментировал сделку Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца января 2018 года после выполнения ряда условий.