Рекрутинговый портал отрицает свою причастность к рекламной конструкции с изображением оппозиционера



Алексей Навальный. Фото РИА Новости

Рекрутинговый портал HeadHunter опроверг связь с рекламным плакатом, на котором изображен человек, похожий на оппозиционера Алексея Навального, с подписью “Поможем найти работу даже с судимостью и без опыта!”, сообщает RNS со ссылкой на руководителя пресс-службы HН Иван Тютюнджи.

Речь идет о рекламной конструкции с изображением логотипа HeadHunter в сопровождении портрета улыбающегося мужчины, похожего на политика Алексея Навального. Фотографии соответствующего рекламного щита появились накануне в Сети.

“К нам это изображение не имеет никакого отношения. Наш юридический департамент эту ситуацию разберет, и дальше будем действовать в соответствии с их рекомендациями”, - заявил руководитель пресс-службы HeadHunter.

Напомним, в последнее время Алексей Навальный регулярно становится предметом троллинга. Так, в начале апреля развлекательный YouTube-канал Smetana TV выпустил пародию на резонансный ролик “Он вам не Димон” Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Видео, рассказывающее о пути к богатству суриката Тимона из мультфильма “Король Лев”, получило название “Он вам не Тимон”.