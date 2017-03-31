Премьера продолжения многосерийника намечена на 16 июля



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В сети появился первый трейлер седьмого сезона популярного сериала “Игра престолов”. В ролике “Long walk” (”Долгий путь”) появляются главные персонажи сериала — Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер. Все они идут по длинному коридору, а затем занимают каждый свой трон. В качестве музыкального сопровождия в видео используется композиция Sit Down британской рок-группы James.

Показ седьмого сезона сериала в нынешнем году стартует 16 июля. Обычно “Игра престолов” начиналась в апреле, но в этот раз съемки затянулись и премьеру перенесли на лето. Год назад Джек Бендер, режиссёр 5 и 6 эпизодов шестого сезона, сообщил, что седьмой сезон в отличие от предыдущих состоит из 7 эпизодов вместо 10.

Фэнтези-сериал “Игра престолов” выходит на канале HBO с 2011 года. Его литературной идеей стала серия книг Джорджа Мартина “Песнь льда и пламени. Телесериал получил высокие отзывы от зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Франшиза даже попала в Книгу Гиннеса, став сериалом, показанным одновременно в самом большом количестве стран.