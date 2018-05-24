Рекламно-технологическая группа OTM World Wide завершает перевод серверных мощностей с европейских на российские площадки. Таким образом компания минимизирует риски, связанные с вступлением в силу в Евросоюзе Общего регламента по защите данных.
Уже завтра страны ЕС резко ужесточают правила работы с персональными данными, нарушения будут караться штрафами до € 20 млн или до 4% от годового оборота компании. Группа OTM приняла решение о переводе на российские площадки 100% своего серверного оборудования. До сих пор компания арендовала более 30 серверов в нескольких крупнейших data-центрах Германии и Франции. Перевод приведет к заметному росту стоимости серверных мощностей для OTM: ежемесячные арендные платежи вырастут на 20%.
Одновременно OTM внедряет комплекс программно-аппаратных решений, позволяющих временно блокировать пользователей с территории Евросоюза. В 2018 году доля европейского трафика у группы составляла до 5% ежемесячно. Основная часть европейского трафика OTM приходится на посещающих Европу россиян. С 25 мая OTM будет временно перенаправлять трафик, включающий запросы с европейских IP-адресов, на страницу «ошибка 403» (доступ запрещен).
Перенос серверов на российские площадки необходим для того, чтобы снизить риски, связанные со вступлением в силу Общего регламента по защите данных (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Регламент был принят в апреле 2016 года. Несоблюдение требований закона грозит нарушителям, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз, крупными штрафами: максимально до € 20 млн или до 4% от суммарного годового оборота компании.
«Штраф в размере € 20 млн — это смерть для любой российской интернет-компании за исключением крупнейших игроков уровня „Яндекса“ и „Мейл.ру“, — говорит основатель группы OTM Дмитрий Лазарев. — Отечественные интернет-компании в основном занимают одну из двух позиций в отношении нового европейского интернет-законодательства: одни ничего не делают, надеясь проскочить, их большинство. Другие понимают, что закон надо выполнять и принимают меры, чтобы ему соответствовать. OTM выбрала второй пусть: сейчас мы временно блокируем европейский трафик, а затем, изучив правоприменительную практику, понаблюдав за действиями европейских регуляторов и выполнив все требования нового закона, вернемся на рынок Европы. Дело в том, что содержащиеся в законе определения настолько всеобъемлющи, что теперь любой рекламный сервер, любая российская платформа по управлению данными (DMP), торгующая рекламным инвентарем или рекламными позициями интернет-площадок (SSP) или сеть доставки и дистрибуции контента (CDN), по сути, попадает под действие закона».