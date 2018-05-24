Рекламно-технологическая группа завершает перевод серверных мощностей с европейских на российские площадки

Рекламно-технологическая группа OTM World Wide завершает перевод серверных мощностей с европейских на российские площадки. Таким образом компания минимизирует риски, связанные с вступлением в силу в Евросоюзе Общего регламента по защите данных.

Уже завтра страны ЕС резко ужесточают правила работы с персональными данными, нарушения будут караться штрафами до € 20 млн или до 4% от годового оборота компании. Группа OTM приняла решение о переводе на российские площадки 100% своего серверного оборудования. До сих пор компания арендовала более 30 серверов в нескольких крупнейших data-центрах Германии и Франции. Перевод приведет к заметному росту стоимости серверных мощностей для OTM: ежемесячные арендные платежи вырастут на 20%.

Одновременно OTM внедряет комплекс программно-аппаратных решений, позволяющих временно блокировать пользователей с территории Евросоюза. В 2018 году доля европейского трафика у группы составляла до 5% ежемесячно. Основная часть европейского трафика OTM приходится на посещающих Европу россиян. С 25 мая OTM будет временно перенаправлять трафик, включающий запросы с европейских IP-адресов, на страницу «ошибка 403» (доступ запрещен).

Перенос серверов на российские площадки необходим для того, чтобы снизить риски, связанные со вступлением в силу Общего регламента по защите данных (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Регламент был принят в апреле 2016 года. Несоблюдение требований закона грозит нарушителям, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз, крупными штрафами: максимально до € 20 млн или до 4% от суммарного годового оборота компании.