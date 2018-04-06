Ранее их заменяли юные спортсмены

Организаторы российского этапа «Формулы-1» задумались о возвращении девушек, державших таблички с номерами пилотов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства России, председателя оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1» Дмитрия Козака.

В начале года было объявлено о том, что в новом сезоне грид-герлз участвовать в гонках не будут. Объяснили это решение тем, что участие в соревнованиях девушек в откровенных нарядах «не соответствует нормам современного общества». А пилотов на стартовые позиции будут выводить дети.

«Конечно, на гонки выводить детей, которые пугаются механики, неправильно. Здесь должны быть взрослые. Девушки во всем автоспорте рекламируют автомобили, это смотрится гармонично и симпатично. Если удастся договориться, то мы возродим эту традицию. К тому же наши девушки — самые красивые», — сообщил Козак.