AIDA Pioneer Branding & Creative разработала айдентику для крафтовой пивоварни Jungle Brewery и этикетку для линейки продукции. Визуализация идей потребовала, в буквальном смысле, взрывать краски.
Компания, по утверждению самих пивоваров, выпускает «взрывное» пиво – это ключевой принцип продукта, в соответствии с которым разрабатываются все его сорта. Именно эта характеристика и легла в основу визуальной идеи бренда. Логотип бренда – стилизованная граната-хмель.
Чтобы отразить «взрывную» философию бренда, для каждого сорта пива была подобрана цветовая палитра, которая отражает его характеристики: вкус, плотность, крепость. Далее в специальном контейнере взрывались краски, а полученный на бумаге рисунок был сфотографирован и перенесен на этикетку. Это позволило материально передать взрывной характер бренда в его внешнем виде, пояснили в агентстве.
«Теперь в айдентике четко считывается наш характер, мы обрели уникальное лицо и заметно выделяемся среди конкурентов», – отметил представитель Jungle Brewery Филипп Куприянович.
AIDA Pioneer Branding & Creative:
Виктор Севрюков – art-director, designer,
Дмитрий Аполенис – creative director,
Сергей Шыма – strategist
Production team:
Григорий Лившиц – food style, foto, pyrotechnics,
Андрей Левкович – video,
Александр Дебалюк – slow-motion