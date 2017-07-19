 

AIDA Pioneer Branding & Creative разработала айдентику для  крафтовой пивоварни Jungle Brewery и этикетку для линейки продукции. Визуализация идей потребовала, в буквальном смысле, взрывать краски.

Компания, по утверждению самих пивоваров, выпускает «взрывное» пиво –  это ключевой принцип продукта, в соответствии с которым разрабатываются все его сорта. Именно эта характеристика и легла в основу визуальной идеи бренда. Логотип бренда – стилизованная граната-хмель. 

Чтобы отразить «взрывную» философию бренда, для каждого сорта пива была подобрана цветовая палитра, которая отражает его характеристики: вкус, плотность, крепость. Далее в специальном контейнере взрывались краски, а полученный на бумаге рисунок был сфотографирован и перенесен на этикетку. Это позволило материально передать взрывной характер бренда в его внешнем виде, пояснили в агентстве. 

«Теперь в айдентике четко считывается наш характер, мы обрели уникальное лицо и заметно выделяемся среди конкурентов», – отметил представитель Jungle Brewery Филипп Куприянович.  

AIDA Pioneer Branding & Creative: 
Виктор Севрюков – art-director, designer, 
Дмитрий Аполенис – creative director, 
Сергей Шыма – strategist

Production team: 
Григорий Лившиц – food style, foto, pyrotechnics, 
Андрей Левкович – video, 
Александр Дебалюк – slow-motion