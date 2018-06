Стали известны результаты Киевского Международного Фестиваля Рекламы 2018

На Церемонии награждения Киевского Международного Фестиваля Рекламы 2018 были объявлены долгожданные результаты. Гран-при фестиваля получил проект «Thirsty Tags», созданный грузинским агентством Redberry.

85 членов жюри из 27 стран мира оценили 655 конкурсных работ 120 агентств-участников из 10 стран мира.

Конкурсная программа КМФР 2018 состояла из 12 конкурсов: Film, Film Craft, Print & Publishing, Out Of Home, Radio & Audio, Design & Branding, Digital & Mobile, Advertising Campaigns, Media, Branded Content & Visual Storytelling, Industry Categories и Best Marketing Innovations.

Уникальная система оценивания КМФР — это результат для каждого участника. Она дает возможность каждому, кто решился подать работу в конкурсную программу девятнадцатого КМФР, увидеть судейскую оценку своей работы. Открытость результатов каждой работы позволяет ориентироваться тем, кто, к сожалению, не дошел до финала, насколько далеко они были от победы или нет, и усилить свои работы для подачи на другие международные фестивали.

Полный список результатов доступен по ссылке.

Поздравляем победителей и всех участников с завершением креативного сезона и до встречи на Ad Black Sea 2018.

Гран-при фестиваля: