В Лос-Анджелесе вручили главную музыкальную премию года



Иллюстрация Facebook

Академия звукозаписи США в 59-й раз вручила награды Grammy. Церемония прошла в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе, трансляцию мероприятия вел телеканал CBS. Триумфатором 2017 года стала певица Адель, получившая пять статуэток. Она победила в самых престижных номинациях — «Запись года» (Hello), «Песня года» (Hello) и «Альбом года» (25). Кроме того, ей достались премии за лучшее поп-исполнение и лучший вокальный поп-альбом.

Адель запомнилась зрителям своим эмоциональным поведением. Она почтила память недавно умершего Джорджа Майкла трибьютом на песню Fastlove. Ей пришлось прерывать трогательное выступление из-за ошибки и проблем с микрофоном, но каждый раз певице удавалось с честью выйти из ситуации. Исполнительница несколько раз выругалась со сцены, но позже извинились перед присутствующими. Во время награждения лучшего альбома Адель долго не могла успокоиться и обратилась к Бейонсе, назвав ее альбом «монументальным» .

ЦЕРЕМОНИЮ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Покойный Дэвид Боуи удостоился сразу четырех Grammy. Посмертно он получил награды за «Лучшее рок-исполнение», «Лучшую рок-песню», «Лучший альтернативный музыкальный альбом» и «Лучшую работу звукоинженера на неклассическом альбоме». Все статуэтки — заслуга диска и заглавной композиции Blackstar. Премьера этого альбома состоялась через несколько дней после смерти его автора. Напомним, музыкант скончался в возрасте 69 лет от рака печени. Высоко было оценено и оформление пластинки Blackstar — здесь Grammy вручили дизайнеру Джонатану Барнбруку.

В номинации «Лучшее музыкальное видео» победила американская певица Beyonce с клипом «Formation». Напомним, на эту же награду претендовал музыкальный клип на песню группы OK Go «Гравитация просто привычка». Ролик был создан российской авиакомпаней S7 Airlines совместно с волгоградским агентством TutkovBudkov.

Дебютантом года стал Chance The Rapper, лучшим исполнением среди поп-дуэтов и групп признали Stressed Out (Twenty One Pilots). Альбомом года в жанре танцевальной музыки/электрони ки выбрали Skin (Flume), лучшим исполнением среди «металлистов» оказалась Dystopia от Megadeth. Лучший рок-альбом года — Tell Me I'm Pretty (Cage The Elephant).