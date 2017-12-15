Продолжительность «бегущей строки» увеличена до 20% времени вещания в течение часа, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – до 35%

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на увеличение времени трансляции рекламных «бегущих строк» на региональных телеканалах, сообщает ТАСС.

Проектом закона предлагается установить для региональных телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом «бегущей строки». Таким образом, общее время рекламы увеличивается до 20% времени вещания в течение часа.

Если речь идет об информационных и информационно-развлекательных передачах, дополнительное время на рекламу устанавливается в объеме не более 15% сверх общей продолжительности рекламы, то есть общее время рекламы увеличивается в этом случае до 35% времени вещания в течение часа.

Сейчас общая продолжительность распространяемой рекламы на региональных телеканалах не может превышать 15% вещания в течение часа.

Напомним, что законопроект разработало Минкомсвязи во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.