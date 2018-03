К бойкоту Леонида Слуцкого и Госдумы присоединилось около двух десятков СМИ

Госдума прекратила аккредитацию журналистов, чьи СМИ отказались работать в палате после того, как думская комиссия по этике не нашла «отклонений» в поведении председателя международного комитета Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам, сообщают «Ведомости».

Сейчас аннулированы аккредитации 47 журналистов: 39 сотрудников РБК, одного — Znak.com и семи — телеканала «Дождь». Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что это сделано в соответствии с правилами аккредитации: если СМИ отзывает своих журналистов, то их пропуска отзываются.

Аннулирование аккредитации не требует принятия особого решения, если сами СМИ заявили об отзыве журналистов, добавил он. Однако, согласно правилам аккредитации журналистов при Думе, её прекращение возможно лишь после того, как управление Думы по взаимодействию со СМИ будет проинформировано об этом руководителем редакции.

Вчера ряд СМИ опубликовали заявление об отзыве журналистов на своем сайте, письменных уведомлений в Госдуму не направлялось, пояснили представители изданий. При этом некоторые журналисты заявили о бойкотировании не Госдумы в целом, а самого Слуцкого. Такое решение принял «Коммерсант», Lenta.ru, и Znak.com.

Ещё ряд СМИ решили снабжать свою информацию о депутатах специальными оговорками: радиостанция «Говорит Москва» будет сопровождать все новости о Слуцком и комиссии по этике упоминанием об обвинениях в домогательстве, а интернет-издание Republic пообещало при упоминании Госдумы в редакционных статьях добавлять в скобках фразу «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». К бойкоту в той или иной форме присоединились также Meduza, «МБХ-медиа», «Медиазона», Inc., The Village, Wonderzine, «Секрет фирмы», «Право.ру», The Bell, «Бизнес Online». Редакция «Ведомостей» также заявила об отказе от личного общения со Слуцким и членами комиссии по этике.