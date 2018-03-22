Журналисты недовольны решением думской комиссии по этике оправдать Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах

Ряд российских СМИ приостановил работу журналистов в Государственной думе РФ в связи с ситуацией вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. О прекращении взаимодействия уже сообщили в редакциях РБК, «Коммерсанта» и телеканала «Дождь».

Ранее три журналистки, аккредитованные в Госдуме, обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Накануне по этому вопросу состоялось заседание думской комиссии, где было решено, что нарушений «поведенческих норм» со стороны депутата нет.

В связи с этим решением холдинг РБК объявил от отзыве журналистов всех редакций, работающих над освещением деятельности Государственной Думы.

«Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции Елизавета Голикова.

В редакции отметили, что отказ от работы в Госдуме не отразится на оперативности и качестве информации о ее деятельности — она продолжит в полном объеме публиковаться на РБК в интересах аудитории медиахолдинга.

Телеканал «Дождь» также сообщил, что прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. «Дождь» настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах.

«Редакция телеканала „Дождь“, который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским», — считает главный редактор телеканала Александра Перепелова.



Редакция ИД «Коммерсант» также «удивлена и разочарована» решением думской комиссии по этике. В заявлении отмечается, что издание «ставит точку во взаимоотношениях» со Слуцким и с комиссией по этике. По мнению редакции газеты, заседание комиссии превратилось «в суд над пострадавшими».

«Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов», — говорится в сообщении.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко также призвал к бойкоту Слуцкого до того момента, пока тот не признает свою вину и «внятно не извинится».

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала журналисток, рассказавших о домогательствах со стороны Слуцкого.

«Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ», — отметила Канделаки.

Поддержала решение журналистов и депутат от «Единой России» Оксана Пушкина.

«Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства», — резюмировала Пушкина.

Однако глава союза журналистов Москвы осудил поведение изданий. Он предположил, что это накажет читателей, а не представителей Госдумы.

«Я считаю, что РБК делает неправильно. Госдума не то место, где один Слуцкий работает — там принимаются разные решения, проходят различные заседания, которые имеют большое влияние на бизнес. Этим решением РБК не накажет Госдуму, а накажет, прежде всего, своих читателей», — сказал он.

Сам Леонид Слуцкий отказался комментировать разбирательство на комиссии нижней палаты по этике. Он лишь сообщил, что благодарен всем тем, кто его поддержал в этой ситуации.

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал, — выдающимся российским женщинам Валентине Матвиенко, Татьяне Москальковой, женщинам Государственной думы, Госсовету Республики Крым, а также хочу поделиться радостью — у меня родился внук и его тоже зовут Леонид Слуцкий. Это большая поддержка моей семьи, которая была со мной весь этот непростой месяц», — сказал он.