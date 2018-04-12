Штраф за отказ удалять ненадлежащие сведения составит 50 млн рублей

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о блокировках сайтов, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию россиян, сообщает ТАСС.

Закон направлен на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Новые поправки вводят механизм для исполнения судебных решений. Если ресурс, распространивший информацию, не удалит ее по требованию суда, пристав получит возможность вынести постановление об ограничении доступа к сайту.

Реализация закона будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации, подчеркивают авторы инициативы.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тыс. человек, ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и другую ненависть, пропагандирующей войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя. Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован на сумму до 50 млн руб.