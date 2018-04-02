Механизм блокировки будет схож с борьбой с экстремистскими материалами

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать доступ к страницам в интернете, содержащим информацию, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщают «Известия».

Если сайт не исполнит постановление суда, доступ к интернет-ресурсу ограничат в течение одного рабочего дня после получения Роскомнадзором постановления об ограничении доступа. Этот механизм схож с борьбой с экстремистскими материалами.

По их мнению авторов инициативы, законопроект должен повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.

«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — отметил заместитель главы комитета по безопасности Госдумы Эрнест Валеев.

Действующее законодательство позволяет гражданину или юрлицу обратиться в суд с иском о порочащей их репутацию информации и требовать ее опровержения, если ответчик не сможет доказать достоверность опубликованных сведений. Однако ответчики часто не исполняют решение суда, отмечают авторы законопроекта, даже в случае штрафов

Первое чтение документа планируется провести в середине апреля.