Торговый центр «Горбушкин двор» запускает рекламную кампанию, на которую планирует потратить 90 млн рублей. Она будет направлена в первую очередь на привлечение внимания к гипермоллу представителей поколений Y и Z.
В связи с тем, что большая часть целевой аудитории торгового центра предпочитает получать информацию из социальных сетей и интернет-сайтов, основной акцент кампании будет сделан на продвижении торгового центра в онлайн. Концепцию рекламы разрабатывало агентство «Без паники». Изображение стильных молодых людей и использование слов-триггеров в рекламных материалах будут ориентировать целевых покупателей на посещение гипермолла.
«Мы хотели уйти от традиционной рекламы торговых центров, в которой используется определенный товарный ряд. Вместо этого мы предложили использовать ритмичный речитатив, слова вызывающие сильную эмоциональную реакцию у целевой аудитории», — говорит представитель агентства Чужанов Павел.
На текущий момент на брендирование 40 автобусов уже направлено 13 млн рублей, в скором времени рекламные материалы «Горбушкиного двора» будут размещены в московском метро. Кроме того, планируется привлечение селебрити. Одним из партнеров рекламной кампании станет холдинг «Русская медиагруппа», в который входит радио MAXIMUM, DFM, Русское радио, RU TV
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Мир меняется, и мы с одной стороны должны подстраиваться под ритм и интересы новых покупателей, с другой — на данном этапе, мы сами можем формировать увлечения людей, воспитывая будущих потребителей. Мы выяснили, что более 30% представителей поколения Z получают удовольствие от покупки того или иного гаджета. Наша задача сделать так, чтобы эти покупки они совершали в нашем ТЦ. Для достижения поставленных целей в «Горбушкином дворе» предполагается проведение интеллектуальных игр для школьников, которые поощрят дальнейшее развитие их увлечений и будут стимулировать интерес к электронике и сфере IT", — говорит директор по маркетингу ТЦ «Горбушкин двор» Венера Хамидулина.