Торговый центр «Горбушкин двор» запускает рекламную кампанию, на которую планирует потратить 90 млн рублей. Она будет направлена в первую очередь на привлечение внимания к гипермоллу представителей поколений Y и Z.

В связи с тем, что большая часть целевой аудитории торгового центра предпочитает получать информацию из социальных сетей и интернет-сайтов, основной акцент кампании будет сделан на продвижении торгового центра в онлайн. Концепцию рекламы разрабатывало агентство «Без паники». Изображение стильных молодых людей и использование слов-триггеров в рекламных материалах будут ориентировать целевых покупателей на посещение гипермолла.

«Мы хотели уйти от традиционной рекламы торговых центров, в которой используется определенный товарный ряд. Вместо этого мы предложили использовать ритмичный речитатив, слова вызывающие сильную эмоциональную реакцию у целевой аудитории», — говорит представитель агентства Чужанов Павел.

На текущий момент на брендирование 40 автобусов уже направлено 13 млн рублей, в скором времени рекламные материалы «Горбушкиного двора» будут размещены в московском метро. Кроме того, планируется привлечение селебрити. Одним из партнеров рекламной кампании станет холдинг «Русская медиагруппа», в который входит радио MAXIMUM, DFM, Русское радио, RU TV и т. д. Маркетинговая стратегия разработана с учетом новой концепции развития ТЦ «Горбушкин двор», которая предусматривает расширение специализации гипермолла и увеличение до 30 процентов доли магазинов, занятых в сфере продажи товаров для увлечений в течение ближайших 3−5 лет. За счет этого ТЦ станет крупнейшим России ритейлером в данном сегменте.

«Аудитория Т Ц омолаживается, и мы должны быть с ней на одной волне. Для молодежи мы планируем проводить тематические мероприятия, привлекать звёзд и трендовых личностей. Турниры по киберспорту, фестивали уличных танцев и рэп-батлы — это лишь немногие из тех активностей, которые мы готовим. В то же время мы не забываем о семейных людях, которые помимо покупки необходимых товаров в нашем ТЦ, смогут также развить и таланты своих детей. Например, на территории торгового комплекса действует детская школа актерского мастерства «КиноРебёнок» и спортивный клуб «Полекорт».

Мир меняется, и мы с одной стороны должны подстраиваться под ритм и интересы новых покупателей, с другой — на данном этапе, мы сами можем формировать увлечения людей, воспитывая будущих потребителей. Мы выяснили, что более 30% представителей поколения Z получают удовольствие от покупки того или иного гаджета. Наша задача сделать так, чтобы эти покупки они совершали в нашем ТЦ. Для достижения поставленных целей в «Горбушкином дворе» предполагается проведение интеллектуальных игр для школьников, которые поощрят дальнейшее развитие их увлечений и будут стимулировать интерес к электронике и сфере IT", — говорит директор по маркетингу ТЦ «Горбушкин двор» Венера Хамидулина.