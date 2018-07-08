Торговый центр планирует потратить на нее 90 млн рублей

Торговый центр «Горбушкин двор» запускает рекламную кампанию, на которую планирует потратить 90 млн рублей. Она будет направлена в первую очередь на привлечение внимания к гипермоллу представителей поколений Y и Z.

В связи с тем, что большая часть целевой аудитории торгового центра предпочитает получать информацию из социальных сетей и интернет-сайтов, основной акцент кампании будет сделан на продвижении торгового центра в онлайн. Концепцию рекламы разрабатывало агентство «Без паники». Изображение стильных молодых людей и использование слов-триггеров в рекламных материалах будут ориентировать целевых покупателей на посещение гипермолла.

«Мы хотели уйти от традиционной рекламы торговых центров, в которой используется определенный товарный ряд. Вместо этого мы предложили использовать ритмичный речитатив, слова вызывающие сильную эмоциональную реакцию у целевой аудитории», — говорит представитель агентства Чужанов Павел.

На текущий момент на брендирование 40 автобусов уже направлено 13 млн рублей, в скором времени рекламные материалы «Горбушкиного двора» будут размещены в московском метро. Кроме того, планируется привлечение селебрити. Одним из партнеров рекламной кампании станет холдинг «Русская медиагруппа», в который входит радио MAXIMUM, DFM, Русское радио, RU TV и т. д. Маркетинговая стратегия разработана с учетом новой концепции развития ТЦ «Горбушкин двор», которая предусматривает расширение специализации гипермолла и увеличение до 30 процентов доли магазинов, занятых в сфере продажи товаров для увлечений в течение ближайших 3−5 лет. За счет этого ТЦ станет крупнейшим России ритейлером в данном сегменте.