Академия представляет собой серию онлайн-вебинаров с участием бизнес-экспертов и успешных российских предпринимательниц

Google совместно с общественной организацией «Опора России» запустили онлайн-академию для женщин, которые уже имеют собственный бизнес или только планируют его открыть. Проект получил название Women Digital Academy.

Академия представляет собой серию онлайн-вебинаров с участием спикеров — бизнес-экспертов, успешных российских предпринимательниц и специалистов Google — которые будут разбирать актуальные проблемы бизнеса на разных этапах его развития.

Спикерами академии выступят Елена Шифрина (основательница BioFoodLab и создательница бренда Bite), Екатерина Макарова (сооснователь каршеринга BelkaCar), Анна Цфасман (основатель и генеральный директор международной сети кофеен «ДаблБи»), Ксения Туманова (совладелица сети парикмахерских Birdie), Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова (соосновательницы и совладелицы проекта «КИНОЕДА») и многие другие.

Следить за вебинарами и обновлениями можно будет через YouTube-канал проекта. Программа бесплатна для всех участников.

Елена Шифрина, основательница BioFoodLab и создательница бренда Bite: На мой взгляд, уровень предпринимательства в России достаточно высокий. У нас хотят работать и могут работать, поэтому я думаю, что в нашей стране возможно сделать все. Если рассматривать гендерную составляющую, то мужчина в бизнесе — это любитель риска: попробовал — не получилось, бросил, ушел в другое. Женщина более прозорлива, ведет бизнес поступательно, стараясь идти мелкими шажками, но учитывать при этом все риски. Вообще, я считаю, женщины у нас более сильные, чем в Европе, ведь еще в Советском Союзе они работали наравне с мужчинами.